L'ombra di Caravaggio: ecco come sarà il film con Scarmarcio girato a Napoli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono state diffuse le prime immagini del nuovo lungometraggio diretto da Michele Placido: scopriamo tutti i dettagli sul film L'ombra di Caravaggio, con Riccardo Scamarcio. Leggi su nospoiler (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono state diffuse le prime immagini del nuovo lungometraggio diretto da Michele Placido: scopriamo tutti i dettagli sulL'di, con Riccardo Scamarcio.

michele6945 : RT @turra_elena: Come Caravaggio ribelli nell' ombra . - veronikakubo : RT @turra_elena: Come Caravaggio ribelli nell' ombra . - Vale22046 : RT @Frances52779614: @a_saba78 @artdielle @03Ginevra @Papryka5 @Natalia54967926 @velocevolo @Robi1209 @robyeyli @PasqualeTotaro @FrankCapit… - JessePrize6 : RT @Frances52779614: @a_saba78 @artdielle @03Ginevra @Papryka5 @Natalia54967926 @velocevolo @Robi1209 @robyeyli @PasqualeTotaro @FrankCapit… - Lucyaglam : RT @turra_elena: Come Caravaggio ribelli nell' ombra . -