(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’AQUILA – La morte di, “Il ragioniere” e “Il direttore”, come veniva chiamato ad Assergi ad indicare la sua qualificata e lunga presenza all’interno della Centro Turistico del Gran Sasso che dalla metà degli anni trenta del secolo scorso, dal tempo della “Grande Aquila” di Adelchi Serena, (1895-1970) che quell’impianto volle, ha dato lavoro a tanti assergesi, è molto più di un triste annuncio:in qualche modo ladiè l’ultimo anello di una piccola catena di memorie che nell’immaginario collettivo degli assergesi ha accompagnato una vicenda, quello della montagna di Campo Imperatore, che negli anni ha assunto le tinte di una vera e propria epopea. Altri nomi (Carlei, lo storico direttore tecnico, Antonelli, ...

La scomparsa di Ferdinando Giusti segna la fine di un'epoca sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista anagrafico. Mi viene da pensare a lui come ad una figura tipica nel paesaggio professionale italiano.