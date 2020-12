Inter, Gagliardini: «Con l’arrivo di Conte, molte squadre ci temono» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roberto Gagliardini si rammarica per l’uscita dall’Europa della sua Inter. Ecco le dichiarazioni del centrocampista sul momento dei nerazzurri Roberto Gagliardini commenta il momento dell’Inter ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue parole. «Grande amarezza, purtroppo siamo fuori dalla Champions. Da quando è arrivato Conte, molte squadre ci temono e cambiano modulo, cercando di aspettarci e ripartire. Questo è senz’altro motivo di orgoglio, vuol dire che mettiamo paura. Poi ovviamente ci rendono anche la vita più difficile perché è più difficile trovare spazi per segnare. Ora dobbiamo subito pensare al Cagliari, in campionato arriviamo da tre vittorie importanti e vogliamo continuare così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Robertosi rammarica per l’uscita dall’Europa della sua. Ecco le dichiarazioni del centrocampista sul momento dei nerazzurri Robertocommenta il momento dell’ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue parole. «Grande amarezza, purtroppo siamo fuori dalla Champions. Da quando è arrivatocie cambiano modulo, cercando di aspettarci e ripartire. Questo è senz’altro motivo di orgoglio, vuol dire che mettiamo paura. Poi ovviamente ci rendono anche la vita più difficile perché è più difficile trovare spazi per segnare. Ora dobbiamo subito pensare al Cagliari, in campionato arriviamo da tre vittorie importanti e vogliamo continuare così». Leggi su Calcionews24.com

