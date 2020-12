In Europa c'è l'accordo su Recovery Fund e Next Generation Eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) I leader dell'Unione europea hanno raggiunto all'unanimità l'accordo sul Recovery Fund e sul Next Generation Eu. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Ora possiamo ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) I leader dell'Unione europea hanno raggiunto all'unanimità l'sule sulEu. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Ora possiamo ...

luigidimaio : Ottima notizia: accordo raggiunto, superato ogni veto in Europa. Adesso concentriamoci su come spendere al meglio… - gualtierieurope : Oggi due ottime notizie dall'Europa: l’accordo #EUCO sul #NextGenerationEu e il bilancio europeo e la decisione del… - Agenzia_Ansa : L'accordo a Bruxelles sul Recovery Il premier Conte su Twitter: 'Ora dobbiamo solo correre'. Gentiloni: 'Non avevo… - ItalyinFrance : RT @pierofassino: Bene, un accordo senza cedimenti che consente all’Unione Europea di far partire Recovery Fund e bilancio per sostenere cr… - Frances47226166 : RT @M5S_Europa: ???????????? L’Europa unita è più forte dei veti e degli egoismi. L’accordo raggiunto al @EUCouncil dà il via libera al bilancio… -