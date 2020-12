Il premier spagnolo Sanchez disponibile a farsi vaccinare in pubblico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pedro Sanchez, capo del governo spagnolo ha dichiarato di essere pronto a farsi vaccinare pubblicamente contro il Covid-19, come il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pedro, capo del governoha dichiarato di essere pronto apubblicamente contro il Covid-19, come il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Ilha ...

Pedro Sanchez, capo del governo spagnolo ha dichiarato di essere pronto a farsi vaccinare pubblicamente contro il Covid-19, come il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier ha assicu ...

Spagna: Ceoe, ogni euro del Fondo ripresa ne genererà quattro di investimenti privati

In Spagna per ogni euro del Fondo europeo per la ripresa (dei 140 miliardi complessivi previsti), le aziende potrebbero generare ...

Spagna: Ceoe, ogni euro del Fondo ripresa ne genererà quattro di investimenti privati

In Spagna per ogni euro del Fondo europeo per la ripresa (dei 140 miliardi complessivi previsti), le aziende potrebbero generare ...