Il mes | la sfida Conte-Renzi | le lacrime della Merkel | il flop Inter | i titoli dei quotidiani in edicola

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPolitica ovviamente in primo piano suiinoggi, giovedì 10 dicembre. Alla finece l’ha fatta a incassare il via libera in Parlamento sulla riforma del discusso Mes. Ma le tensionine alla maggioranza restano: è scontro aperto tra l’attuale presidente del Consiglio e l’ex premier Matteo, pronto “alla rottura”. Dalla Germania, intanto, arrivano le immagini di unain lacrima: “Troppi morti” – ripete la cancelliera. E già si parla di lockdown dopo Natale. Spazio anche allo sport: serata di verdetti per la Champions League, sorride l’Atalanta che vince in Olanda e conquista la qualificazione agli ottavi ai danni dell’Ajax. Ma la notizia riguarda gli altri nerazzurri lombardi: l’non riesce a ...

Politica ovviamente in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, giovedì 10 dicembre. Alla fine Conte ce l’ha fatta a incassare il via libera in Parlamento sulla riforma del discusso Mes. Ma le tens ...Superare l'ostacolo del voto sulla riforma del Mes non basta al premier Giuseppe Conte per sancire una nuova tregua ...