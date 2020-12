Hamilton negativo al COVID-19 | presente al GP di Abu Dhabi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lewisè risultatodopo l'ultimo tampone-19 e ad Abuci sarà. Lo comunica, in via ufficiale, la Mercedes che conferma come il pilota, durante il periodo di auto isolamento ...

ItaSportPress : F.1 GP Abu Dhabi: al via ci sarà Hamilton negativo al Covid - - _CristinaCri : Io avevo detto che per Russell era un'occasione persa. #Russell #Hamilton #MercedesBenz - FraaaGG : RT @devrijwis: La macchina è di Lewis Hamilton. Lewis Hamilton è il pilota ufficiale Mercedes. È inutile che dite “non è giusto”, perché… - Motorsport_IT : #F1 | Hamilton negativo al COVID-19: è già ad Abu Dhabi - apetrazzuolo : F1 - Hamilton, doppio tampone negativo: corre ad Abu Dhabi -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton negativo

Questo il comunicato della Mercedes: "Lewis Hamilton tornerà al volante in questo fine settimana per il Gp di Abu Dhabi. Lewis è risultato negativo al tampone mercoledì, terminando il suo periodo di ...Lewis Hamilton è guarito dal Covid-19 e sarà in pista ad Abu Dhabi per l’ultimo GP del Mondiale 2020. A confermarlo sono state la FIA e la Mercedes attraverso un comunicato. Il campione del mondo, che ...