GfV, “Francesco Oppini è omosessuale, tu vuoi nasconderlo”, Alba Parietti reagisce così (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il grande fratello vip, quest’anno sta continuando sulla scia di litigi, riappacificazioni, e frasi, a volte troppo offensive. I personaggi che sono dentro la casa sono, certamente molto forti, con grandi personalità e se questo aiuta lo schema del gioco e soprattutto fa lievitare gli ascolti, dall’altro trova la disapprovazione da parte di quella fetta di telespettatori che ha deciso di non seguirlo più perché tra bestemmie, situazioni familiari troppo sbandierate anche quando ne risentono i minori che sono a casa e litigi molto violenti, lo spettacolo finale che ne rimane è davvero difficile da digerire. Ma non tutti la pensano così e, per il momento, gli ascolti stanno premiando Alfonso Signorini che è al timone della trasmissione. Pare che Ficarra e Picone abbiano deciso di lasciare il bancone di Striscia dopo 15 anni di conduzione proprio per la scelta ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il grande fratello vip, quest’anno sta continuando sulla scia di litigi, riappacificazioni, e frasi, a volte troppo offensive. I personaggi che sono dentro la casa sono, certamente molto forti, con grandi personalità e se questo aiuta lo schema del gioco e soprattutto fa lievitare gli ascolti, dall’altro trova la disapprovazione da parte di quella fetta di telespettatori che ha deciso di non seguirlo più perché tra bestemmie, situazioni familiari troppo sbandierate anche quando ne risentono i minori che sono a casa e litigi molto violenti, lo spettacolo finale che ne rimane è davvero difficile da digerire. Ma non tutti la pensanoe, per il momento, gli ascolti stanno premiando Alfonso Signorini che è al timone della trasmissione. Pare che Ficarra e Picone abbiano deciso di lasciare il bancone di Striscia dopo 15 anni di conduzione proprio per la scelta ...

aurora26010 : Sicuramente francesco lo stratega sostenendo tommaso potrà vincere il gfv... ah no si è auto eliminato,lavorare di… - Lauradefin1 : Io spero che stavolta i fans di Tommaso, di Stefania, di MT, di Francesco, Zorpini, Zorzando ed affini stavolta sia… - fallingss : @c1Dn_ Allora io non guardo gfv, però ho capito che erano tanto amici e Francesco è stato una spalla per Tommaso in… - c1Dn_ : Ragaaaa, per chi sta vedendo il gfv, ma cosa c'è tra tommaso e l'altro (si chiama Francesco mi pare) Ultimamente m… - tuttopuntotv : Il destino a volte.... Non sarà più lo stesso GFV senza la coppia Zorzi-Oppini. Che ne pensate? #GFVIP #Zorzini… -