GF Vip 5 | l’ex della Gregoraci rivela | “Le ho pagato degli interventi chirurgici”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante lei in puntata abbia affermato di essere disgustata da lui e da quanto fatto alla sua famiglia (senza di fatto mai confermare la storia d’amore tra loro), Mino Magli è un fiume in piena. E così, alle dichiarazioni già fatte in precedenza a proposito dei presunti tradimenti di Elisabettaai danni di tutti i suoi uomini, Flavio Briatore compreso, l’uomo ha aggiunto un’altrazione shock: non solo la show-girl di Soverato sarebbe rifatta, ma sarebbe stato lui a pagare diversi suoi. Nella fattispecie, il più costoso era stato l’intervento di mastoplastica additiva, ovvero un nuovo decolleté. “Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia” ha precisato l’uomo. Ovviamente tutte le affermazioni di Mino Magli vanno prese per quello che sono, ovvero delle cose non verificate, che potrebbero essere ...