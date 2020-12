George Clooney ricoverato d’urgenza: “Ha perso 14 chili in fretta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato d’urgenza a causa di una pancreatite. L’attore statunitense lo ha rivelato personalmente al quotidiano Mirror. George Clooney ricoverato d’urgenza Clooney è finito in ospedale a pochi giorni dall’inizio delle riprese di The Midnight Sky, il film in arrivo su Netflix a partire dal 23 dicembre. Il divo di Hollywood interpreta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020)è statoa causa di una pancreatite. L’attore statunitense lo ha rivelatonalmente al quotidiano Mirror.è finito in ospedale a pochi giorni dall’inizio delle riprese di The Midnight Sky, il film in arrivo su Netflix a partire dal 23 dicembre. Il divo di Hollywood interpreta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - mzuppy : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - AltairLouis : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney George Clooney ricoverato d'urgenza in ospedale: ha perso ...

George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili.

George Clooney ricoverato d'urgenza in ospedale per aver ...

Ha perso 14 chili troppo velocemente e così l’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso peso rapidamente e questo gli ha quindi provocato...

George Clooney d'urgenza in ospedale: malore prima delle ...

George Clooney aveva avvertito forti dolori allo stomaco, pertanto è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. George Clooney, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per pancreatite dopo aver perso «troppo velocemente» quasi 14 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky» https://t.co/OEUpDacR6W

George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili.Ha perso 14 chili troppo velocemente e così l’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso peso rapidamente e questo gli ha quindi provocato...George Clooney aveva avvertito forti dolori allo stomaco, pertanto è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. George Clooney, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per pancreatite dopo aver perso «troppo velocemente» quasi 14 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky» https://t.co/OEUpDacR6W