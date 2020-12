Ferrari, Binotto: il team principal non sarà presente al GP di Abu Dhabi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutte notizie per la scuderia di Maranello. Il team principal Mattia Binotto, non sarà presente ai box in occasione dell’ultimo gran premio della stagione. Binotto ha già lasciato il Bahrain per tornare subito in Italia. Il team principal non sarà operativo nemmeno dal quartier generale di Maranello ma direttamente da casa sua. Binotto: la causa dell’assenza Mattia Binotto non seguirà il gran premio dal vivo a causa di un problema di salute riscontrato nelle ultime ore. Il team principal della Ferrari, ha deciso di lasciare il Bahrain e tornare in Italia immediatamente. Al momento, non si conoscono i dettagli di questo improvviso problema ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutte notizie per la scuderia di Maranello. IlMattia, nonai box in occasione dell’ultimo gran premio della stagione.ha già lasciato il Bahrain per tornare subito in Italia. Ilnonoperativo nemmeno dal quartier generale di Maranello ma direttamente da casa sua.: la causa dell’assenza Mattianon seguirà il gran premio dal vivo a causa di un problema di salute riscontrato nelle ultime ore. Ildella, ha deciso di lasciare il Bahrain e tornare in Italia immediatamente. Al momento, non si conoscono i dettagli di questo improvviso problema ...

