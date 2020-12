“Fallimento di successo” per la Starship di SpaceX

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 dicembre 2020) "L'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto". Volendola riassumere con una battuta, questa sarebbe la migliore per descrivere l'incredibile "fallimento di successo" del test di volo della navetta spazialeSN-8 di, candidata a trasportare l'uomo su Marte. Procediamo con ordine; successo perché - come ha confermato lo stesso patron die Tesla, Elon Musk - la navetta alta 50 metri ha portato a termine nove decimi degli obiettivi previsti dall'high-altitude flight test prima di trasformarsi, e qui c'è il fallimento, in un gigantesco e costosissimo fuoco d'artificio.La partenza dalla base spaziale di Boca Chica, in Texas è avvenuta senza problemi. L'astronave, senza equipaggio, si è portatata alla prevista quota di 12mila metri dove ha effettuato una transizione in volo planato, letteralmente ...