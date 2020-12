Epic Games Store regalerà 15 giochi a partire dalla settimana prossima (Di giovedì 10 dicembre 2020) Epic Game Store ha annunciato che regalerà ben 15 giochi, a partire dal 17 dicembre, in occasione dei saldi natalizi. Non siamo certo nuovi alla generosità dello Store Epic (giusto oggi sono arrivati, come giochi gratuiti della settimana disponibili fino al 17 dicembre, due titoli interessantissimi come Pillars of Eternity - Definitive Edition e Tyranny - Gold Edition) ma questa iniziativa sarà ancor più generosa, a quanto pare. L'evento, denominato semplicemente "15 giorni di giochi gratis" regalerà un nuovo gioco al giorno, per due settimane, fino a Capodanno, e sostituirà l'usuale giweaway settimanale, oramai tradizione da dicembre 2018. Questo, naturalmente, si andrà a sommare agli ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020)Gameha annunciato cheben 15, adal 17 dicembre, in occasione dei saldi natalizi. Non siamo certo nuovi alla generosità dello(giusto oggi sono arrivati, comegratuiti delladisponibili fino al 17 dicembre, due titoli interessantissimi come Pillars of Eternity - Definitive Edition e Tyranny - Gold Edition) ma questa iniziativa sarà ancor più generosa, a quanto pare. L'evento, denominato semplicemente "15 giorni digratis"un nuovo gioco al giorno, per due settimane, fino a Capodanno, e sostituirà l'usuale giweawayle, oramai tradizione da dicembre 2018. Questo, naturalmente, si andrà a sommare agli ...

