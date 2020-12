Dopo William Shakespeare in Inghilterra, sarà Alessandro Manzoni il primo ad essere vaccinato in Italia? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per aprire la campagna vaccini in Gran Bretagna hanno disturbato nientemeno che William Shakespeare (ovviamente omonimo del famoso drammaturgo). In Italia potremmo rispondere con Alessandro Manzoni. All’anagrafe è Alessandro Guido Giovanni Manzoni, residente in provincia di Lecco, è un signore di 85 anni e si è proposto per iniziare le campagne vaccinali. Ieri A “Un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per aprire la campagna vaccini in Gran Bretagna hanno disturbato nientemeno che(ovviamente omonimo del famoso drammaturgo). Inpotremmo rispondere con. All’anagrafe èGuido Giovanni, residente in provincia di Lecco, è un signore di 85 anni e si è proposto per iniziare le campagne vaccinali. Ieri A “Un L'articolo NewNotizie.it.

zazoomblog : Dopo William Shakespeare in Inghilterra sarà Alessandro Manzoni il primo ad essere vaccinato in Italia? - #William… - Guli__1979 : RT @spinozait: Il primo uomo a vaccinarsi in Gran Bretagna si chiama William Shakespeare. O almeno così dice dopo aver fatto il vaccino. [@… - zazoomblog : Dopo William Shakespeare anche Alessandro Manzoni è pronto al vaccino - #William #Shakespeare #anche - DarkForce78 : RT @ExplorerLento: Dopo William Shakespeare il secondo inglese ad essere stato vaccinato è Oscar Wilde - altrochese : RT @ExplorerLento: Dopo William Shakespeare il secondo inglese ad essere stato vaccinato è Oscar Wilde -