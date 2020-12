Di Maio fa l’europeista | “Grazie Von der Leyen…” Ma nel 2017 diceva | “Fuori dall’Euro” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una ‘extrema ratio’, è chiaro che io voterei per l’uscita, perché significherebbe che l’Europa non ci ha ascoltato”. Era il 18 dicembre del, quando Luigi Di, in campagna elettorale, annunciava la Grillexit dal piccolo schermo, beccandosi gli improperi di Matteo Renzi, oggi suo alleato. Sempre oggi, all’indomani del via libera del governo Conte al piano Mes, i due fanno a gara a chi è più europeista. E al momento, il leader grillino, dopo aver perso altri pezzi del suo mosaico parlamentare, sembra aver quasi scavalcato il leader di Italia Viva. Diloda la nuova Europa e la Van der Leyen “Sono contento che Ursula von der Leyen abbia chiesto scusa all’Italia, ha mostrato grande sensibilità nella prima fase della pandemia. C’è stato un tempo in cui le istituzioni ...