CSKA Sofia-Roma | Fonseca | “I gol loro frutto di nostri errori Milanese e Bamba? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico della, Paulo, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta per 3-1 rimediata acontro il.Nonostante lo stop risulti ininfluente sul primato nel proprio girone e sulla qualificazione dei gialssi, l'allenatore brasiliano appare decisamente contrariato dal modo in cui è arrivata la sconfitta della compagine capitolina: "Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi duecommessi che hanno portato aidue gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi".VIDEO, la Capitale si tinge di gialsso: il ...