Cska Sofia-Roma | dove vederla Spazio ai giovani

Leggi su ck12

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Fonseca pronto a sperimentare. Cento volte in Europa di Pedro– In termini di classifica sarà solo una passerella, con una partita che non avrà alcuna influenza. Lanon solo è già qualificata, ma si è garantita il primato nel girone già con un turno di anticipo, rispetto alla sesta e ultima sfida della prima parte dell’Europa League. In attesa del sorteggio per i sedicesimi, con i giallorossi che non incontreranno da testa di serie le squadre che scenderanno dalla Champions League perché terze nei rispettivi gruppi della ...