Covid, in Veneto impennata di casi: ecco cosa sta accadendo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alfie Borromeo Desta preoccupazione l'impennata di nuovi casi di coronavirus in Veneto: secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, infatti, sono ben 4.197 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 177.568. In questo conteggio, tuttavia, sono inclusi però anche 427 referti di positività inviati da un laboratorio privato, tamponi processati dal 30 novembre in poi e inseriti solo ora. La situazione è pesante anche per quanto riguarda i decessi: sono 148 le vittime in più da ieri, per un numero complessivo di 4.551. Negli ospedali sono 2.865 i pazienti nei reparti ordinari (+50) e 357 (+11) nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 83.137 (+2.119). cosa sta succedendo in Veneto: la teoria di Zaia "Quando leggo titoli che dicono che il ...

