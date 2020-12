Cosa vuole Renzi se cade il governo Conte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo ha scritto Fabrizio Roncone sul Corriere per bocca di Gasparri che dice «Renzi era il presidente del Consiglio, aveva il Pd ai suoi piedi, oltre il 40% dei consensi e poteva contare sul Patto del Nazareno. Ma adesso? Guida un partitino inchiodato al 3% e, mentre prima si sedeva con la Merkel, ora gli tocca Calenda». Quindi? «Ogni tanto alza la voce, e stavolta magari, nel merito, ha pure ragione. Ma quello che cerca, a meno che qualCosa non mi stia sfuggendo, è solo visibilità». Gli fa eco Paolo Romani che aggiunge: «Andiamo a votare con il Covid? Dia retta: Renzi cerca poltrone». Il gioco del leader di Italia Viva che evoca la crisi del governo Conte con il pretesto della cabina di regia che è chiamata a gestire i 209 miliardi di fondi europei è quello di arrivare a elezioni? Il salto di qualità ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo ha scritto Fabrizio Roncone sul Corriere per bocca di Gasparri che dice «era il presidente del Consiglio, aveva il Pd ai suoi piedi, oltre il 40% dei consensi e poteva contare sul Patto del Nazareno. Ma adesso? Guida un partitino inchiodato al 3% e, mentre prima si sedeva con la Merkel, ora gli tocca Calenda». Quindi? «Ogni tanto alza la voce, e stavolta magari, nel merito, ha pure ragione. Ma quello che cerca, a meno che qualnon mi stia sfuggendo, è solo visibilità». Gli fa eco Paolo Romani che aggiunge: «Andiamo a votare con il Covid? Dia retta:cerca poltrone». Il gioco del leader di Italia Viva che evoca la crisi delcon il pretesto della cabina di regia che è chiamata a gestire i 209 miliardi di fondi europei è quello di arrivare a elezioni? Il salto di qualità ...

Pontifex_it : Dio ascolta il grido di chi lo invoca. Anche le nostre domande balbettate, anche quelle rimaste nel fondo del cuore… - borghi_claudio : @mariolavia Ha problemi con una votazione in Parlamento? per una volta che si vota invece di sentire cosa c'è in un… - NicolaPorro : Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier… - CarieriF : RT @soniabetz1: Immaginiamo cosa succederebbe se cadesse #Conte, chi vuole aggiunga….. - ParrocchiaF : RT @Pontifex_it: Dio ascolta il grido di chi lo invoca. Anche le nostre domande balbettate, anche quelle rimaste nel fondo del cuore. Il Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa vuole Coronavirus, duro scontro Abruzzo-Governo: cosa vuole Marsilio QuiFinanza "Staremo in casa, che altro si può fare?"

Viareggini rassegnati a passare Natale e Capodanno senza riunioni con gli amici. Ma c’è chi si prepara per andare all’estero ...

Renzi a Conte: "Se vuole poltrone, le nostre a disposizione"

Via libera dai due rami del Parlamento alla risoluzione di maggioranza. Superato lo scoglio del Senato, anche se passa sul filo: 156 voti, 5 meno ...

Viareggini rassegnati a passare Natale e Capodanno senza riunioni con gli amici. Ma c’è chi si prepara per andare all’estero ...Via libera dai due rami del Parlamento alla risoluzione di maggioranza. Superato lo scoglio del Senato, anche se passa sul filo: 156 voti, 5 meno ...