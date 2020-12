(Di giovedì 10 dicembre 2020) I Carabinieri di Perugia hanno sequestrato, in località Borgogiglione, tra i Comuni di Magione e Corciano, 2 chilogrammi diconfezionati in due panetti, di 1 chilo ciascuno, avvolti in ...

PerugiaToday : Cercatori di funghi fanno scoprire deposito di droga nel bosco: sequestrati due chili di cocaina

Circa due chili di cocaina sono stati recuperati dai carabinieri in una zona di campagna in località Borgogiglione, tra Magione e Corciano. Erano confezionati in due panetti, di un chilo ciascuno, avv ...Due chili di cocaina trovati in una zona boschiva tra i comuni di Magione e Corciano . La droga, poi posta sotto sequestro, era sta nascosta ...Due panetti da un chilo ciascuno, avvolti in cellophane trasparente, pieni di cocaina. I carabinieri li hanno trovati nei pressi di un bosco, in località Borgogiglione, tra i comuni di Magione e Corci ...