Can Yaman protagonista nel prime time di Canale5 tra DayDreamer e C'è Posta per Te (Di giovedì 10 dicembre 2020) Presto l'astinenza sofferta dalle fan di Can Yaman in queste settimane troverà sfogo in un ricco palinsesto in cui l'attore turco sarà presente non solo alla domenica pomeriggio ma anche nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Nelle prossime ore scopriremo se DayDreamer andrà in onda al posto di Uomini e donne durante le vacanze natalizie ma, fino ad allora, quello che è certo è che la serie sbarcherà nel prime time di Canale5, almeno per tre appuntamenti, nel mese di gennaio. A quel punto Can Yaman sarà protagonista per almeno tre prime serate ma chi ha seguito le notizie su di lui, sa bene che l'attore sarà ospite di C'è Posta per Te, molto probabilmente già nella prima puntata forse in ...

