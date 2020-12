Calcio | è morto Paolo Rossi | addio all’eroe del Mondiale del 1982 in Spagna

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’altra brutta notizia scuote il mondo del. Dopo la scomparsa il 25 novembre dell’asso argentino Diego Armando Maradona, un altro campione che ha fatto la storia del “Pallone” ci ha lasciato. Si tratta di, eroe dei Mondiali deltra le file della squadra italiana che seppe laurearsi campione. Una cavalcata vincente quella della formazione di Enzo Bearzot nella qualericoprì il ruolo del bomber assoluto (6 reti), esaltando tra gli altri il Presidente della Repubblica di quel periodo Sandro Pertini, presente a Madrid nella Finale contro la Germania vinta dagli azzurri per 3-1, con l’attaccante a segno anche in quell’atto conclusivo. Per quanto fatto in quel magico anno, conquistò il celebre Pallone d’Oro (terzo italiano a ottenerlo).era il classico ...

È di pochissimi minuti fa l'ennesima terribile notizia del 2020: è morto Paolo Rossi, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.

La notizia, che ha gettato nel lutto il mondo del calcio, ha colto tutti di sorpresa: è morto a 64 anni l'ex calciatore Paolo Rossi.

Calcio: è morto Giuseppe Montaldo, ex giocatore della Cairese . Noto come "Boschetto", militò in gialloblù negli anni Sessanta, poi giocò con Cengio e Millesimo

E' morto Paolo Rossi. Pablito, come era soprannominato per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982, è scomparso mercoledì all'età di 64 anni. Al Mondiale del 1982 si aggiudicò anche il Pallone d'Oro.