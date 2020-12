(Di giovedì 10 dicembre 2020) Oltre 300diper acquistare ildi Bobche racchiude oltre 600 canzoni composte in 60 anni di carriera. Una notizia che scuote il mondo della musica e che sottolinea il colpaccio messo in attomajorMusic. “Non è un segreto che la scrittura delle canzoni è l’elemento fondamentale della buona musica e che Bob è tra i più bravi di tutti”, ha commentato Lucian Grainge, il Ceo diMusic Group. Una carriera importante quella del 79enne Premio Nobel per la Letteratura nel 2016 con all’attivo oltre 125di album venduti in tutto il mondo e che comprende i primi brani dell’inizio degli anni Sessanta fino all’ultimo album (il 39esimo della sua carriera) “Rough and Rowdy Ways“, uscito lo scorso giugno ...

sopitas : ¡La pura sorpresa con Paul Banks!???? - FQMagazineit : Bob Dylan, 300 milioni di dollari per il suo intero catalogo (comprato dalla Universal) - Noovyis : (Bob Dylan, 300 milioni di dollari per il suo intero catalogo (comprato dalla Universal)) Playhitmusic - - patriGiancotti : RT @skichers: — Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo.” ?? Bob Dylan Patti Smith ©?Judy Linn ?? - NellettaAugustu : RT @lillydessi: Bob Dylan vende il suo catalogo alla Universal Music - euronews (in Italiano) -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Dylan

Oltre 300 milioni di dollari per acquistare il catalogo di Bob Dylan che racchiude oltre 600 canzoni composte in 60 anni di carriera. Una notizia che scuote il mondo della musica e che sottolinea il ...Le vecchie canzoni sono un business su cui molti vogliono mettere le mani. Con l'acquisizione Universal ha rafforzato la sua posizione in vista della quotazione in borsa. Il nemico sta a Wall Street ...

The Official Bob Dylan Site

Bob Dylan’s “Theme Time Radio Hour” is back for the first time in over a decade with an exclusive two-hour episode on the theme of whiskey. Listen Here! The Bob Dylan Collector’s Edition Calendar for 2021 – SPECIAL HOLIDAY SALE.

Bob Dylan - Wikipedia

Bob Dylan (Duluth, 24 maggio 1941) è un cantautore, compositore, musicista e poeta statunitense. Nato Robert Allen Zimmerman ha legalmente cambiato il suo nome in Bob Dylan nell'agosto 1962.

Dylan, Bob in "Enciclopedia dei ragazzi" - Treccani

Il cantautore Bob Dylan viene considerato il più grande esponente della canzone folk statunitense della seconda metà del Novecento. Ma rappresenta anche una figura decisiva nello sviluppo del rock e della cultura americana, per la sua opera di diffusione di messaggi pacifisti e in sostegno della causa dei diritti umani