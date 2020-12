Basket | Virtus Roma | “Rammarico forte | decisione resa inevitabile dagli eventi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo una lunga notte e un doloroso risveglio, laha rilasciato un comunicato circa ladi non continuare il campionato di Serie A 2020-2021, che dunque rimane a 15 squadre e senza una delle sue società più importanti anche per il palmares sia italiano che europeo. Proprio questo palmares ha destato, anche all’estero, negli ambienti cestistici, un’ampia dose di sconcerto per le vicende del club capitolino. Questo il testo del comunicato: “Nella serata di ieri laha comunicato con vivo rammarico a FIP e LegaSerie A laassunta dal Consiglio di Amministrazione di ritirare la società dal campionato in corso. Tale soffertaè stata pdopo aver constatato l’assoluta e oggettiva ...