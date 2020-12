Atalanta, Ilicic fa chiarezza: “Sono state dette tante falsità, noi gestiamo le cose come una famiglia” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Negli ultimi giorni si è molto discusso di un’importante spaccatura all’interno dello spogliatoi dell’Atalanta, che avrebbe coinvolto principalmente il tecnico Gian Piero Gasperini, il capitano Alejandro Gomez e Josip Ilicic. Quest’ultimo, però, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha voluto smentire le voci in merito al suo coinvolgimento: “In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate… basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Negli ultimi giorni si è molto discusso di un’imporspaccatura all’interno dello spogliatoi dell’, che avrebbe coinvolto principalmente il tecnico Gian Piero Gasperini, il capitano Alejandro Gomez e Josip. Quest’ultimo, però, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha voluto smentire le voci in merito al suo coinvolgimento: “In questi giorni sonofalse e sbagliate… basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostreletra di noi,sempre,una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”. SportFace.

