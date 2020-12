Ascolti TV | Mercoledì 9 dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alberto Angela Nella serata di ieri, Mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 la replica della semifinale di X Factor segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi ha raccolto ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alberto Angela Nella serata di ieri,, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 la replica della semifinale di X Factor segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi ha raccolto ...

fabiofabbretti : #IlSilenzioDellAcqua non ingrana e si ferma a 2,2 milioni di spettatori e il 10% di share. Vince la replica di… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 9 dicembre: Stanotte a Pompei Il silenzio dell’acqua 2 - #Ascolti #mercoledì #dicembre: - Luanaisme : Il sabato non faceva grandi ascolti nella seconda stagione, però era quel poco per farla restare a galla. Sposarla… - eleaugusta : RT @beccacciaro1: @robertalombardi @1giornodapecora sarà una di quelle ricordate come SENZA VERGOGNA!!! Se avete ancora un po onore, un bri… - L1C1L1C1 : RT @beccacciaro1: @robertalombardi @1giornodapecora sarà una di quelle ricordate come SENZA VERGOGNA!!! Se avete ancora un po onore, un bri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Il ministro Speranza, "Quel video inappropriato, Zuccatelli si è scusato" AGI - Agenzia Italia Ascolti tv mercoledì 2 dicembre 2020: Gigi Proietti l ...

Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...

Ascolti tv mercoledì 2 dicembre 2020: Gigi Proietti ...

Ascolti tv mercoledì 2 dicembre 2020. Gli ascolti tv del mercoledì, con l’omaggio di Rai 1 a Gigi Proietti e la sfida della fiction Rai e Mediaset.

Ascolti Tv di mercoledì 2 dicembre - RAI Ufficio Stampa

Ascolti Tv di mercoledì 2 dicembre. Prima serata Rai1 – GIGI, CHE SPETTACOLO! - 14,1% 3 milioni 263 mila Rai2 –L’ALLIGATORE – 4,2% 1 milione Rai3 – CHI L’HA VISTO? – 9% - 2 milioni 8 mila Seconda serata Rai1 – PORTA A PORTA – 10% 843 mila Rai2 – RESTART – 2,2% 230 mila Daytime Rai1 UNO MATTINA – 16,9% - 1 milione 137 ...

Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Ascolti tv mercoledì 2 dicembre 2020. Gli ascolti tv del mercoledì, con l’omaggio di Rai 1 a Gigi Proietti e la sfida della fiction Rai e Mediaset.Ascolti Tv di mercoledì 2 dicembre. Prima serata Rai1 – GIGI, CHE SPETTACOLO! - 14,1% 3 milioni 263 mila Rai2 –L’ALLIGATORE – 4,2% 1 milione Rai3 – CHI L’HA VISTO? – 9% - 2 milioni 8 mila Seconda serata Rai1 – PORTA A PORTA – 10% 843 mila Rai2 – RESTART – 2,2% 230 mila Daytime Rai1 UNO MATTINA – 16,9% - 1 milione 137 ...