Alessandro Cattelan lascia ufficialmente la conduzione di X Factor Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Cattelan, a pochi minuti dall'annuncio della vincitrice dell'edizione di X Factor 2020 Casadilego, si rivolge al pubblico del programma con il cuore in mano: Eccoci, siamo arrivati ai saluti finali. Per me questo è un saluto diverso, decisivo. Ho bisogno di cambiare, soprattutto dopo quest'anno. Cambio pagina e abbandono la conduzione di X Factor. Grazie per esserci stati in questi anni. Alessandro Cattelan Dopo circa 10 anni di conduzione è arrivato il momento per il presentatore di cambiare e provare nuove esperienze circa il suo percorso artistico. Alessandro, scosso per l'annuncio, ha avuto modo di ripercorrere la parentesi legata al contesto televisivo grazie ad una clip speciale annunciata da ...

