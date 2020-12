Al via le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2, casting per comparse sul set a gennaio 2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono partite le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2, la nuova stagione della serie di Rai2 con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro in onda alla fine del 2019 e resa disponibile con tutti i 12 episodi su Raiplay nel giorno del debutto in tv. Partita in sordina, questa serie dal cast variegato e dal linguaggio contemporaneo e poco retorico ha conquistato il rinnovo da parte di Rai Fiction, che la coproduce insieme a Pepito Produzioni per la regia di Matteo Oleotto. In una provincia italiana impoverita ma ancora vivace, le vicende della 27enne in crisi esistenziale Olivia (Bellè), ragazza madre con tanti sogni messi da parte per le circostanze della vita, torneranno al centro di Volevo Fare la Rockstar 2, attesa nella prossima stagione televisiva ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono partite ledila2, la nuova stagione della serie di Rai2 con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro in onda alla fine del 2019 e resa disponibile con tutti i 12 episodi su Raiplay nel giorno del debutto in tv. Partita in sordina, questa serie dal cast variegato e dal linguaggio contemporaneo e poco retorico ha conquistato il rinnovo da parte di Rai Fiction, che la coproduce insieme a Pepito Produzioni per la regia di Matteo Oleotto. In una provincia italiana impoverita ma ancora vivace, le vicende della 27enne in crisi esistenziale Olivia (Bellè), ragazza madre con tanti sogni messi da parte per le circostanze della vita, torneranno al centro dila2, attesa nella prossima stagione televisiva ...

