Addio a Paolo Rossi | mondo del calcio in lutto

DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - Corriere : Morto Paolo Rossi, addio al calciatore campione del mondo 1982 - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - zazoomblog : Addio a Paolo Rossi è morto l’eroe del Mondiale 1982 - #Addio #Paolo #Rossi #morto #l’eroe - zazoomblog : Federica Cappelletti moglie Paolo Rossi: l’ultimo saluto prima dell’addio - #Federica #Cappelletti #moglie #Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Paolo

Paolo Rossi era malato da tempo ... Un amore per il calcio continuato anche dopo l’addio a quello giocato: ha infatti lavorato in televisione come opinionista.Pablito, l’eroe del Mundial spagnolo, è morto nella notte a soli 64 anni. Per tutti resta “Paolo Rossi, un ragazzo come noi”: gli è riuscito persino il dribbling ad Antonello Venditti che ...

Addio a Paolo Rossi, tra gli eroi del Mondiale '82 ...

Addio a Paolo Rossi, tra gli eroi del Mondiale '82. L'ex calciatore è morto a 64 anni. L'annuncio nella notte della moglie Federica Cappelletti.

Paolo Rossi è morto a 64 anni: addio al campione del mondo ...

Addio a Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982 dopo aver segnato tre gol al Brasile (di qui il soprannome “Pablito”) e permise la vittoria della Coppa del mondo al Santiago Bernabeu in Spagna: il calciatore è morto all’età di 64 anni. Debora Faravelli.

Addio a Paolo Rossi - msn.com

Paolo Rossi, l'indimenticabile "Pablito" dei Mondiali del 1982, è morto a 64 anni. Era afflitto da un male incurabile, l'annuncio è stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su ...