Uccide la moglie e viene assolto: "Era in delirio di gelosia" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'omicidio di Brescia, Antonio Gozzini Uccide la moglie Cristina Maioli e viene assolto: "Era in delirio di gelosia". Un verdetto che farà sicuramente discutere quello che è stato pronunciato oggi dalla Corte d'Assise di Brescia, che ha accolto le tesi difensive del 70enne Antonio Gozzini. L'uomo infatti è stato assolto perché incapace di intendere e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

