Smetto quando voglio, la consacrazione a saga arriva con un super cofanetto: ecco novità e segreti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bel cofanetto Eagle per la brillante saga di Smetto quando voglio. Oltre ai tre blu-ray con i tre film in HD, anche un DVD con 100 minuti di extra tutti nuovi. La saga di Smetto quando voglio, dal primo film del 2014 ai due seguenti capitoli del 2017, ha decisamente scosso la commedia italiana, introducendo una ventata di novità e un'audace componente action, ma mantenendo intatti le risate e il puro divertimento. Il tutto attorno a un tema molto serio e attuale. Adesso, il segnale della consacrazione a saga, evento più unico che raro nel cinema italiano, è arrivata dall'uscita di un cofanetto apposito, denominato proprio Smetto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BelEagle per la brillantedi. Oltre ai tre blu-ray con i tre film in HD, anche un DVD con 100 minuti di extra tutti nuovi. Ladi, dal primo film del 2014 ai due seguenti capitoli del 2017, ha decisamente scosso la commedia italiana, introducendo una ventata die un'audace componente action, ma mantenendo intatti le risate e il puro divertimento. Il tutto attorno a un tema molto serio e attuale. Adesso, il segnale della, evento più unico che raro nel cinema italiano, èta dall'uscita di unapposito, denominato proprio...

flvtchersmiles : comunque grazie tuitter italia per avermi consigliato smetto quando voglio, ho riso davvero di pancia ?? - gcfko_o : volevo scrivere un post it con le regole che non ricordo da attaccare sul muro che vedo quando studio ma il mio cer… - CeresiniMarco : @Ninella8 Io ho smetto di fingere tanti anni fa quando ho capito che facevo troppi sforzi per essere ciò che non er… - deukaeine : wait... leo e libra... ho appena realizzato che quelle sono bora e siyeon ed ora non smetto di pensare a quando siy… - blueislazy : RT @_medmax: So che questo tweet non è stato scritto da Ale borghi, tanto meno da Luca Marinelli o Elio Germano, quindi non perdo nemmeno t… -