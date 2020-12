Smart Working come diritto del lavoratore: novità in arrivo nel dl rilancio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questi mesi di emergenza sanitaria e di forti limitazioni non solo agli spostamenti delle persone, ma anche e soprattutto alle attività lavorative più tradizionali, non sono pochi coloro che – in qualità di datori di lavoro o di dipendenti – hanno scoperto l’utilità e l’efficacia dello Smart Working. Non è la prima volta che parliamo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e questa volta vogliamo farlo con riferimento a quelli che saranno gli aventi diritto allo Smart-Working in futuro: chi potrà legittimamente richiedere ed ottenere di lavorare da casa? quali novità normative sono in vista? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla differenza tra telelavoro privato e telelavoro pubblico, clicca qui Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questi mesi di emergenza sanitaria e di forti limitazioni non solo agli spostamenti delle persone, ma anche e soprattutto alle attività lavorative più tradizionali, non sono pochi coloro che – in qualità di datori di lavoro o di dipendenti – hanno scoperto l’utilità e l’efficacia dello. Non è la prima volta che parliamo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e questa volta vogliamo farlo con riferimento a quelli che saranno gli aventialloin futuro: chi potrà legittimamente richiedere ed ottenere di lavorare da casa? qualinormative sono in vista? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla differenza tra telelavoro privato e telelavoro pubblico, clicca qui Segui Termometro Politico su Google ...

greenMe_it : Le Hawaii offrono voli gratuiti a chi vuole trasferirsi facendo smart working - StefaniaNonno : 'Venite a fare smart working alle Hawaii, vi regaliamo il volo': l'offerta da sogno (che non vale p… - publish70628725 : 'Venite a fare smart working alle Hawaii, vi regaliamo il volo' - Franciscktrue : @inomniaparatus5 @Morbilla_ Prova a offrirlo in smart-working, così puoi assumere qualcuno di un'altra regione senz… - ale94ge : Primo giorno di tirocinio in smart working, NON MALE! -

Ultime Notizie dalla rete : Smart Working Lo smart working e il dovere di fedeltà del dipendente Altalex Il rischio del lavoro polverizzatoL’ufficio dovrà cambiare, ma non si può vivere solo di smart working

L’ufficio come una seconda casa (talvolta anche la prima), ha ancora un futuro? L’esplosione dello smart working ha innumerevoli connessioni; le quali, come tasselli di un domino inesorabile, porta a ...

Lo smart working spinge gli acquisti di computer da parte delle famiglie

Lo smart working ha dato nuovo ossigeno al mercato dei computer, in particolare a quello dei notebook. Nei dieci anni passati, le vendite mondiali ...

L’ufficio come una seconda casa (talvolta anche la prima), ha ancora un futuro? L’esplosione dello smart working ha innumerevoli connessioni; le quali, come tasselli di un domino inesorabile, porta a ...Lo smart working ha dato nuovo ossigeno al mercato dei computer, in particolare a quello dei notebook. Nei dieci anni passati, le vendite mondiali ...