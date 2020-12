“Siamo fidanzati | è ufficiale” Lucrezia Lando conferma | è lui ad aver preso il suo cuore | tutto ‘in famiglia’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si è concluso Balcon le stelle e con esso è toccato fare le valigie anche ad Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco è stata tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2020 dello show presentato da Milly Carlucci sia in pista che all’esterno. Hanno fatto più notizia gli infortuni di lei e del suo ballerino Raimondo Todaro che le loro esibizioni davanti ai giudici. Infatti la loro vicenda ha tenuto banco per tantissimo tempo: prima l’operazione all’appendicite cui si è dovuto sottoporre Todaro, poi l’infortunio alla caviglia di Elisa Isoardi che ha costretto la coppia ad abbandonare la gara e tentare la carta del ripescaggio per potersi giocare la finale. Inquesto le voci di gossip che si facevano sempre più insistenti su un loro presunto flirt. Ma non è la sola coppia che ha fatto parlare di sé… curiosi? (Continua dopo le ...