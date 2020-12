Scuole, la situazione regione per regione: quando si torna in classe [VIDEO] (Di mercoledì 9 dicembre 2020) quando si torna in classe? Il rientro, per moltissime regioni, è previsto dopo le festività natalizie. Scuole aperte fino a al 30 giugno 2021, forse luglio, ma non si pensa ad Agosto. Tra i banchi, però, si potrebbe ritornare anche il sabato, per recuperare il tempo perso a causa del Coronavirus. Sarebbe questa l’ipotesi su L'articolo Scuole, la situazione regione per regione: quando si torna in classe VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020)siin? Il rientro, per moltissime regioni, è previsto dopo le festività natalizie.aperte fino a al 30 giugno 2021, forse luglio, ma non si pensa ad Agosto. Tra i banchi, però, si potrebbe rire anche il sabato, per recuperare il tempo perso a causa del Coronavirus. Sarebbe questa l’ipotesi su L'articolo, lapersiinproviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Le scuole piemontesi forniscono i primi dati dettagliati sui numeri del contagio nelle scuole: il personale da due… - kleist13 : Capitolo #scuola. Atto finale. Non sono sicure. Non lo sono mai state e mai lo saranno. E i soggetti più a rischio… - kleist13 : RT @FilBarbera: questo l'avete visto? @ThManfredi @gianlucac1 - MagicSer_ : @dado_janoski Situazione ridicola che avrebbe potuto risolvervi con un scusa ma ha preferito continuare a dire : “I… - giordanofiocca : @ANDREA57014779 @marisamoles @orizzontescuola E i prof che fanno solo interrgazioni orali proprio perchè non voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole situazione Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 Forti disagi per la neve: black out a Tarvisio, Pontebba e Forni Avoltri

Quarto giorno consecutivo di allerta meteo, una situazione pesantissima in particolare per la ... Il prefetto di Udine Ciuni ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura delle scuole in 57 ...

Serve il lockdown, Merkel implora i tedeschi: "Troppi morti, prezzo inaccettabile"

La cancelliera fatica a farsi ascoltare dai Laender, si commuove al Bundestag: "Limitare i contatti o sarà ultimo Natale con i nonni" ...

Quarto giorno consecutivo di allerta meteo, una situazione pesantissima in particolare per la ... Il prefetto di Udine Ciuni ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura delle scuole in 57 ...La cancelliera fatica a farsi ascoltare dai Laender, si commuove al Bundestag: "Limitare i contatti o sarà ultimo Natale con i nonni" ...