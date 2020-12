San Severo, in auto con l'eroina: arrestati 2 lucani in 'trasferta' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) SAN Severo - arrestati dalla Polizia due potentini di 42 e 29 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. In particolare, a seguito di un controllo nelle vie del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) SANdalla Polizia due potentini di 42 e 29 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. In particolare, a seguito di un controllo nelle vie del ...

LaGazzettaWeb : San Severo, in auto con l'eroina: arrestati 2 lucani in «trasferta» - SanSeveroNews : Nel pomeriggio di domenica 6 u.s., nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione… - princigallomich : SAN SEVERO – Inseguimento a San Bernardino, la Polizia arresta due giovani per detenzione ai fini dello spaccio di… - immediatonet : Giro di eroina al quartiere San Bernardino di #SanSevero. Due lucani forzano l’Alt e scatenano inseguimento ma veng… - princigallomich : SAN SEVERO – COVID-19 – IL SINDACO MIGLIO ANNUNCIA. PURTROPPO NUMERO RECORD DI CASI POSITIVI IN CITTÀ -