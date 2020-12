Russia – Muore 24enne fulminata colpa dell’iPhone in carica che cade nella vasca (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Olesya Semenova, 24 anni, è stata trovata dalla sua coinquilina nella loro casa di Arkhangelsk, in Russia “Ho urlato, l’ho scossa, ma era pallida e non respirava”, ha raccontato l’amica ai soccorritori. I paramedici hanno confermato che la donna è morta dopo che lo smartphone in carica è caduto in acqua. Muore fulminata mentre fa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Olesya Semenova, 24 anni, è stata trovata dalla sua coinquilinaloro casa di Arkhangelsk, in“Ho urlato, l’ho scossa, ma era pallida e non respirava”, ha raccontato l’amica ai soccorritori. I paramedici hanno confermato che la donna è morta dopo che lo smartphone inè caduto in acqua.mentre fa

MoliPietro : Russia – Muore 24enne fulminata colpa dell’iPhone in carica che cade nella vasca - _funzioniamo : RT @IlFuRyuzaki: Ma che significa 'in Russia è legale' piango. Quindi dato che nei paesi islamici è legale lapidare una donna per adulterio… - BullaInterista : RT @_DAGOSPIA_: IN RUSSIA UNA 24ENNE MUORE FULMINATA: LO SMARTPHONE, CHE ERA IN CARICA, SCIVOLA IN ACQUA MENTRE LEI - _DAGOSPIA_ : IN RUSSIA UNA 24ENNE MUORE FULMINATA: LO SMARTPHONE, CHE ERA IN CARICA, SCIVOLA IN ACQUA MENTRE LEI… - Andrearey91 : RT @UnioneSarda: #Russia - L'i'Phone le cade in acqua mentre fa il bagno: 24enne muore fulminata -