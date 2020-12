Roma, aggredisce la ex fidanzata in strada e tenta di strozzarla con una catena (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ successo a Roma. Un 32enne Romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Ha incontrato l’ex in strada e le ha stretto una catena al collo. Durante il controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, hanno notato alcuni passanti che, in via Tuscolana, stavano trattenendo un uomo, poi identificato per R.D. un 32enne Romano, mentre inveiva contro una donna. Avvicinatisi, questa ha raccontato loro di essere stata aggredita dall’ex fidanzato lasciato a giugno scorso dopo una relazione durata un anno poiché l’uomo era totalmente dipendente dagli stupefacenti. La donna mostrava sul collo un vistoso livido e alla richiesta dei poliziotti ha raccontato quanto accaduto. Incrociato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ successo a. Un 32enneno è stato arrestato dalla Polizia di Stato perto omicidio. Ha incontrato l’ex ine le ha stretto unaal collo. Durante il controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, hanno notato alcuni passanti che, in via Tuscolana, stavano trattenendo un uomo, poi identificato per R.D. un 32enneno, mentre inveiva contro una donna. Avvicinatisi, questa ha raccontato loro di essere stata aggredita dall’ex fidanzato lasciato a giugno scorso dopo una relazione durata un anno poiché l’uomo era totalmente dipendente dagli stupefacenti. La donna mostrava sul collo un vistoso livido e alla richiesta dei poliziotti ha raccontato quanto accaduto. Incrociato per ...

