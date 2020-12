Orso M49, domani il Consiglio di Stato decide sul ricorso della LNDC (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sarà solo il ricOrso contro la prigionia dell’Orso M49. Sarà un’azione legale mirata a riconoscere il diritto di ogni animale a vivere. E a vivere libero. domani, giovedì 10 dicembre, la III Sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini, esaminerà il ricOrso in appello promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane Animal Protection contro la sentenza del TAR di Trento n. 62 del 7 maggio 2020, che aveva rigettato il ricOrso della LNDC contro l’ordinanza di cattura e “captivazione” permanente dell’Orso M49. Si legge captivazione, si traduce carcere a vita per “Papillon”. Papillon. È così che il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, soprannominò M49 all’indomani ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sarà solo il riccontro la prigionia dell’M49. Sarà un’azione legale mirata a riconoscere il diritto di ogni animale a vivere. E a vivere libero., giovedì 10 dicembre, la III Sezione deldi, presieduta da Franco Frattini, esaminerà il ricin appello promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane Animal Protection contro la sentenza del TAR di Trento n. 62 del 7 maggio 2020, che aveva rigettato il riccontro l’ordinanza di cattura e “captivazione” permanente dell’M49. Si legge captivazione, si traduce carcere a vita per “Papillon”. Papillon. È così che il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, soprannominò M49 all’in...

Lara88298256 : RT @LNDC_NAZIONALE: #M49, il 10/12 III Sez Consiglio di Stato presieduta da @FrancoFrattini esaminerà ricorso in appello LNDC contro senten… - 3nat34 : #10dicembre,3sez #ConsigliodiStato-#FrancoFrattini, esaminerà ricorso in appello->#LegaNazionale #AnimalProtection… - michelaserafin4 : RT @LNDC_NAZIONALE: #M49, il 10/12 III Sez Consiglio di Stato presieduta da @FrancoFrattini esaminerà ricorso in appello LNDC contro senten… - calzelunghe17 : RT @LNDC_NAZIONALE: #M49, il 10/12 III Sez Consiglio di Stato presieduta da @FrancoFrattini esaminerà ricorso in appello LNDC contro senten… - girasol44247939 : RT @LNDC_NAZIONALE: #M49, il 10/12 III Sez Consiglio di Stato presieduta da @FrancoFrattini esaminerà ricorso in appello LNDC contro senten… -

Ultime Notizie dalla rete : Orso M49 M49, l'orso chiamato "Papillon" RSI.ch Informazione Quella battaglia degli animalisti che può salvare i cinghiali di Roma

Può essere l’occasione per stabilire il principio per cui, nel momento in cui l’uomo decide di ripopolare la fauna, deve accettare anche il fatto che questa potrà anche venire in contatto con esso. Un ...

Sergio Costa, salvi gli orsi del Trentino! Sono un simbolo potente del nostro immaginario

di Lucia Borroni. Sembrava il migliore, l’uomo giusto messo incredibilmente al posto giusto: Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente. Nel 1987 entra nei Forestali, facendo una lu ...

Può essere l’occasione per stabilire il principio per cui, nel momento in cui l’uomo decide di ripopolare la fauna, deve accettare anche il fatto che questa potrà anche venire in contatto con esso. Un ...di Lucia Borroni. Sembrava il migliore, l’uomo giusto messo incredibilmente al posto giusto: Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente. Nel 1987 entra nei Forestali, facendo una lu ...