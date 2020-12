Napoli, l’Asia in lutto: deceduto l’ex presidente Claudio Cicatiello (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – lutto in Asia, Azienda servizi di igiene ambientale di Napoli. E’ deceduto Claudio Cicatiello, ex presidente dell’azienda dal 2010 al 2011. “Con profonda tristezza – si legge sulla pagina Facebook dell’Asìa – apprendiamo della scomparsa dell’ing. Claudio Cicatiello, già presidente di Asia dal 2010 al 2011, in anni assai turbolenti e difficili, nei quali la sua grande umanità e le sue doti professionali, hanno aiutato l’azienda a resistere e sollevarsi. Claudio è stato un galantuomo che ha amato Napoli con devozione, dedicandosi con tutto se stesso alla tutela del bene pubblico. Nei colleghi e nei molti amici di Asia, resta l’impronta del sorriso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiin Asia, Azienda servizi di igiene ambientale di. E’, exdell’azienda dal 2010 al 2011. “Con profonda tristezza – si legge sulla pagina Facebook dell’Asìa – apprendiamo della scomparsa dell’ing., giàdi Asia dal 2010 al 2011, in anni assai turbolenti e difficili, nei quali la sua grande umanità e le sue doti professionali, hanno aiutato l’azienda a resistere e sollevarsi.è stato un galantuomo che ha amatocon devozione, dedicandosi con tutto se stesso alla tutela del bene pubblico. Nei colleghi e nei molti amici di Asia, resta l’impronta del sorriso di ...

