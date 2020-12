“Mer***!” Pomeriggio 5 | caos in diretta L’ospite ‘sbrocca’ | Barbara D’Urso costretta a intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)si è confidata a 360 gradi a Giovanni Ciacci e le sue dichiarazioni sono state riportate dal settimanale ‘Oggi’. Le più succulenti sono state quelle legate all’amore e alla possibilità che abbia un fidanzato: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori”. Carmelita ha poi affermato: “Penso che presto prenderò una decisione”. Nella giornata del 9 dicembre è invece andata in onda una nuova puntata di ‘5’, che si è rivelata incandescente. Non è la prima volta che ha dovuto fare i conti con ospiti che hanno utilizzato parole decisamente poco adatte alla fascia di ...