Marche | clinica Villa Anna | unico sistema made in Italy distanziamento fisico e contact tracing

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ancona, 9 dic. (Labitalia) - La stretta collaborazione di due aziende marchigiane ha prodotto una soluzione innovativa per il rispetto della distanza di sicurezza e la registrazione anonima dei contatti a rischio per risolvere i problemi creati dalla pandemia Covid-19. Capofila è la Iotalab, start-up anconetana nata dall'esperienza di professionisti della tracciabilità di prodotti e processi (Zanini Consulting) e del monitoraggio da remoto di impianti energetici (Vesta energie), che ha ingegnerizzato il dispositivo indossabile, mentre l'azienda sambenedettese Tecnodata ha sviluppato un esclusivo software applicativo denominato Cias (Collision identification and analysis software). La soluzione nota come Safety bubble device è in fase finale di verifica in alcune aziende multinazionali, quali la Edim spa società italiana del gruppo Bosch, particolarmente attente al rispetto del gdpr e ...