Manlio Sgalambro | Kant | Nietzsche e Franco Battiato

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è uno scrittore, paroliere, cantautore e filosofo italiano, della prima parte del 1900 e del 2000. La notorietà del filosofo arriva attraverso i brani che compone per il cantautoree per l’influenza culturale di. Mentre le concezioni di pensiero ditrovano disapprovazione per lo scrittore. Inoltre, le dinamiche del