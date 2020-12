L’ultima grande eruzione solare

Leggi su wired

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo scorso 29 novembre il Sole è andato incontro a un brillamento e una successivadi materiale. A riprenderlo è stato l’occhio sempre vigile del Solar Dynamics Observatory della Nasa, che ha consentito di realizzare questo video. L’, molto ampia, ha fatto schizzare il materialefino a formare una gigantesca nube di gas e, pur non avendo colpito in alcun modo la Terra, ha sfiorato le sonde spaziali che ha trovato lungo il percorso, per esempio la sonda Parker e il Solar Orbiter. È anche attraverso questi eventi, di fatto, che valutiamo gli effetti che la nostra stella potrebbe avere sulle missioni ad ampia gittata nel Cosmo e soprattutto quelle che coinvolgono gli astronauti. (Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Wired.