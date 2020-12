In PSG-Basaksehir tutto il bello e il brutto del calcio. I giocatori hanno già vinto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir hanno detto di no al razzismo uscendo dal terreno di gioco. Leggi su 90min (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paris Saint-Germain e Istanbuldetto di no al razzismo uscendo dal terreno di gioco.

ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - sportface2016 : #PSGBasaksehir sospesa, il comunicato dell'#ECA: 'Il calcio non è sinonimo di razzismo' - NicKiappa : RT @ilfattoblog: Il gesto dei calciatori di #PSGIBKF è stato epocale, necessario. Tutelarlo dalle speculazioni di presidenti dispotici e da… -