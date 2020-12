In Polonia ha aperto la piscina più profonda al mondo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È alta 45 metri, per la precisione 45 metri e 47 centimetri, ed è la piscina più profonda al mondo. Ha appena aperto in Polonia, vicino a Varsavia. Si chiama Deepspot e ruba il primato a una italiana, la Y-40, di Montegrotto Terme (Padova) profonda 42,15 metri. Ma il suo record non durerà a lungo: nel 2022 in Gran Bretagna dovrebbe vedere la luce Blue Abyss, che toccherà i 50 metri di fondale. In attesa della struttura inglese, gli appassionati di immersione possono provare l’ebrezza di scendere in profondità da mare aperto nella piscina inaugurata nella cittadina di Mszczonow. Con i suoi ottomila metri cubi di acqua, è pensata per accogliere sub esperti che si vogliono allenare vivendo l’emozione dell’abisso, ma anche principianti che vogliono ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È alta 45 metri, per la precisione 45 metri e 47 centimetri, ed è lapiùal. Ha appenain, vicino a Varsavia. Si chiama Deepspot e ruba il primato a una italiana, la Y-40, di Montegrotto Terme (Padova)42,15 metri. Ma il suo record non durerà a lungo: nel 2022 in Gran Bretagna dovrebbe vedere la luce Blue Abyss, che toccherà i 50 metri di fondale. In attesa della struttura inglese, gli appassionati di immersione possono provare l’ebrezza di scendere in profondità da marenellainaugurata nella cittadina di Mszczonow. Con i suoi ottomila metri cubi di acqua, è pensata per accogliere sub esperti che si vogliono allenare vivendo l’emozione dell’abisso, ma anche principianti che vogliono ...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia aperto In Polonia ha aperto la piscina più profonda al mondo Wired.it In Polonia ha aperto la piscina più profonda al mondo

Con i suoi 45 metri e 47 centimetri, la piscina Deepspot, nella cittadina di Mszczonow vicino a Varsavia, porta via il primato all’italiana Y-40, di Montegrotto Terme (Padova) ...

Con i suoi 45 metri e 47 centimetri, la piscina Deepspot, nella cittadina di Mszczonow vicino a Varsavia, porta via il primato all'italiana Y-40, di Montegrotto Terme (Padova) ...