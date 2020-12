I fratelli Bianchi non avrebbero solo ucciso | ora si spiega la bella vita

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) I, già in carcere per l’omicidio di Willy Duarte, sono stati arrestati anche per un giro di droga nella Capitale. ISarebbero responsabili della morte di Willy Montero Duarte,a Colleferro lo scorso 6 settembre. E sarebbero stati per lungo tempo il terrore di chiunque incrociasse la loro strada. Usavano la loro forza fisica e le nozioni di arti marziali per spaventare i più deboli e imporre la loro autorità nondove vivevano ma anche nei paesi vicini. E ora si scopre che la loro forza l’utilizzata anche per ‘convincere’ i clienti che non pagavano la droga, a saldare i debiti. Dall’alba di oggi, 9 dicembre, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia ...