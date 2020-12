I consigli dell’esperto sul cenone di Natale con la pandemia: «In piedi e con le finestre aperte, tamponi agli over 65». Meglio farlo su Zoom (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dolce e aperitivo Meglio in salotto ma in piedi; acqua, vino e spumante Meglio versati da uno solo (malcapitato) per tutti i commensali e durante tutto il pasto; timballi e sformati Meglio se divisi in porzioni già in cucina che serviti nel vassoio. Non è il ripasso delle regole di bon ton per un pranzo di gala domestico, ma le indicazioni degli esperti su come vivere il prossimo Natale nel rispetto delle misure anti Covid. Ad entrare nel dettaglio su La Stampa è Giovanni Di Perri, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Torino, che ha così immaginato le regole di un vero e proprio protocollo atto a guidare il temuto, e allo stesso tempo desiderato, incontro con i parenti durante le festività imminenti. Zoom rimane la soluzione migliore La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dolce e aperitivoin salotto ma in; acqua, vino e spumanteversati da uno solo (malcapitato) per tutti i commensali e durante tutto il pasto; timballi e sformatise divisi in porzioni già in cucina che serviti nel vassoio. Non è il ripasso delle regole di bon ton per un pranzo di gala domestico, ma le indicazioni degli esperti su come vivere il prossimonel rispetto delle misure anti Covid. Ad entrare nel detto su La Stampa è Giovanni Di Perri, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Torino, che ha così immaginato le regole di un vero e proprio protocollo atto a guidare il temuto, e allo stesso tempo desiderato, incontro con i parenti durante le festività imminenti.rimane la soluzione migliore La ...

