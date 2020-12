GTA Online: Il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Forse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo. Finalmente, il migliore Night Club di Los Santos sta per aprire al pubblico. UN NUOVO MODO DI FARE FESTA The Music Locker è underground di nome e di fatto. Si trova proprio sotto al Casinò e Resort Diamond, e ospiterà una serie di DJ di fama mondiale. Goditi qualche cocktail, scegli un partner e balla tutta la notte: The Music Locker è il posto giusto, grazie a effetti incredibili e a un suono impeccabile pronto a inebriarti con i suoi bassi potentissimi. ARTISTI DI FAMA MONDIALE Moodymann, una leggenda di Detroit, inaugurerà il Night Club a suon di motor city soul, techno e disco, supportato dai ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Forse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo. Finalmente, il miglioredi Lossta per aprire al pubblico. UN NUOVO MODO DI FARE FESTA The Music Locker èdi nome e di fatto. Si trova proprio sotto al Casinò e Resort Diamond, e ospiterà una serie di DJ di fama mondiale. Goditi qualche cocktail, scegli un partner e balla tutta la notte: The Music Locker è il posto giusto, grazie a effetti incredibili e a un suono impeccabile pronto a inebriarti con i suoi bassi potentissimi. ARTISTI DI FAMA MONDIALE Moodymann, una leggenda di Detroit, inaugurerà ila suon di motor city soul, techno e disco, supportato dai ...

