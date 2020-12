Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini anticipa cosa succederà a Capodanno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come ben sapete il Grande Fratello Vip terrà compagnia ai telespettatori sia per Natale che a Capodanno (e pare che Federica Panicucci non l’abbia presa bene). Alfonso Signorini in diretta web a Casa Chi, il format con i suoi preziosi giornalisti della rivista cartacea, ha svelato alcune croccanti anticipazioni. Grande Fratello Vip, Signorini anticipa cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come ben sapete ilVip terrà compagnia ai telespettatori sia per Natale che a(e pare che Federica Panicucci non l’abbia presa bene).in diretta web a Casa Chi, il format con i suoi preziosi giornalisti della rivista cartacea, ha svelato alcune croccantizioni.Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - harryaaandlouis : RT @influenzami: che comunque se non fosse per questi due il grande fratello se lo sarebbero guardati solo la figlia della contessa e faust… - Thea06805078 : Comunque dato che il grande fratello sta giocando sporco riguardo il televoto, io direi di farlo anche noi no? #GFVIP -