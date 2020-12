Gf Vip. Pierpaolo Pretelli, “flirt” in lavanderia con Giulia Salemi. Fan increduli: «Ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . A 24 ore dall’uscita dalla Casa di Elisabetta Gregoraci, ci sarebbe stato già un avvicinamento tra l’ex velino e l’influencer italo-persiana. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio. Pierpaolo Pretelli, infatti, ha lanciato dell’acqua in faccia a Giulia che aveva appena fatto la piega ai capelli. L’ex di Francesco Monte ha reagito riempendo il letto e le scarpe di Pierpaolo con la farina. I due poi si sono ritrovati in lavanderia per una guerra a cuscinate “bollente”. Gli abbracci e le risatine non sarebbero sfuggite ai fan che hanno commentato la scena su Twitter. «Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme», scrivono alcuni. E ancora: «Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . A 24 ore dall’uscita dalla Casa di, ci sarebbe stato già un avvicinamento tra l’ex velino e l’influencer italo-persiana. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio., infatti, ha lanciato dell’acqua in faccia ache aveva appena fatto la piega ai capelli. L’ex di Francesco Monte ha reagito riempendo il letto e le scarpe dicon la farina. I due poi si sono ritrovati inper una guerra a cuscinate “bollente”. Gli abbracci e le risatine non sarebbero sfuggite ai fan che hanno commentato la scena su Twitter. «Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme», scrivono alcuni. E ancora: «ha già...

infoitcultura : Gf Vip. Pierpaolo Pretelli, flirt in lavanderia con Giulia Salemi. Fan increduli: «Ha già dimenticato Elisabetta Gr… - _enricostrano : Foto di Annalisa Scarrone 3 (fan di lei forever) #GFVIP.IT sosteniamo a Pierpaolo Petrelli di Grande Fratello Vip - _enricostrano : #GFVIP.IT sosteniamo a Pierpaolo Petrelli di Grande Fratello Vip - veroantonelli_ : Pagina Web condivisa tramite Microsoft Edge: Gf Vip. Pierpaolo Pretelli, 'flirt' in lavanderia con Giulia Salemi. F… - zazoomblog : Gf Vip. Pierpaolo Pretelli flirt in lavanderia con Giulia Salemi. Fan increduli: Ha già dimenticato Elisabetta Greg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pierpaolo GF Vip, Pierpaolo Pretelli flirta in lavanderia con Giulia Salemi: «Ha già... Il Mattino Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo denunciati: ecco cos’è successo

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati denunciati a seguito di un gioco nella casa del GF Vip. Cosa è successo?

Pierpaolo Pretelli ci prova con Salemi, i fan: “Hai già dimenticato Eli?”

Da pochi giorni la Gregoraci ha varcato la soglia della porta rossa e Petrelli pare già aver ritrovato il sorriso con la Salemi. E' in corso un nuovo flirt ...

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati denunciati a seguito di un gioco nella casa del GF Vip. Cosa è successo?Da pochi giorni la Gregoraci ha varcato la soglia della porta rossa e Petrelli pare già aver ritrovato il sorriso con la Salemi. E' in corso un nuovo flirt ...